МВД России хочет обязать мигрантов и всех иностранных граждан, въезжающих на территорию страны, подписывать документ, в котором они обязуются не дискредитировать политику РФ, не пропагандировать гомосексуальные отношения и многое другое. Соответствующий законопроект от ведомства оказался в распоряжении журналистов ТАСС.

Среди требований к иностранным гражданам в документе также числится запрет на «искажение победы советского народа над фашизмом».

Все эти требования будут прописаны в «соглашении о лояльности» — это «разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны».

Иностранцам хотят запретить:

«препятствовать деятельности органов публичной власти РФ, дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц»;

«злоупотреблять правом на свободу информации, в том числе путем распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в том числе представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений»»,

«искажать историческую правду о подвиге советского народа при защите отечества и его вкладе в победу над фашизмом».

По данным журналистов ТАСС, в список запретов также включили действия, направленные на побуждение к принятию, изменению, отмене законов, а также небрежное отношение к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям РФ.

Документ обсуждается и скоро будет внесен в Госдуму, пишет ТАСС.

Накануне журналисты федерального информагентства сообщали, что МВД также предложило ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов, в рамках которого им запретят регистрировать недвижимость и машины, переводить деньги, заключать браки, водить автомобили и получать права.

В этот список могут попасть те, кто «не имеет законного основания на пребывание/проживание в РФ, либо предоставившие заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета».

В России систематически ужесточают законы в отношении мигрантов из Центральной Азии, среди которых более миллиона человек — граждане Кыргызстана.

В последнее время правозащитники наблюдают, что Россия настроена ксенофобна к мигрантам. По словам правозащитников, мигранты также являются легкой мишенью для ФСБ, которая фабрикует на них уголовные дела о терроризме.

Более того, мигрантов привлекают к участию в войне в Украине, развязанной Россией: их могут задержать во время рейдов в мечетях и даже на рынках страны. Уроженцев стран Центральной Азии с российскими паспортами везут в военкомат и ставят на учёт. Они впоследствии могут быть отправлены воевать в Украину на стороне России, куда последняя вторгалась в феврале 2022 года.

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