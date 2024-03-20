В МВД отрицают информацию о том, что милиция не реагировала на заявление о систематическом изнасиловании девятью мужчинами 15-летней девочки в Сокулуке.

По данным милиции, мать девочки обратилась в милицию 23 января 2024 года и попросила оказать содействие в поиске ее дочери Б.А. По словам женщины, ее дочь днем ранее в 8 утра ушла в школу и пропала без вести.

Милиция зарегистрировала этот факт и начала досудебное производство. Сотрудники правоохранительных органов нашли девочку спустя 20 дней в одной из гостиниц села Сокулук.

«Ее доставили в ОВД района. Во время профилактической беседы установили, что 15-летняя Б.А. неоднократно уходила из дома. Девочке назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая и судебно-психолого-психиатрические экспертизы», — сообщили правоохранители.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о действиях сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

В милиции также сообщили, что найдены и доставлены граждане, которых указала девочка. В ведомстве заверили, что с этими людьми проводятся все необходимые следственные действия, а по результатам расследования действиям виновных лиц будет дана правовая оценка в соответствии с нормами УПК.

«Создана группа из числа наиболее опытных следователей ОВД района и ход расследования данного уголовного дела находится на контроле руководства МВД и ГУВД Чуйской области. Таким образом, данное преступление было выявлено сотрудниками ОВД Сокулукского района, показания родителей несовершеннолетней Б.А. о бездействии сотрудников милиции не соответствует действительности. Следствие продолжается», — заявили милиционеры.

Ранее омбудсменка Джамиля Джаманбаева сообщила о том, что в Сокулуке 13-летнюю девочку на почти год систематически насиловали девять мужчин. Она потребовала от генпрокурора и руководства МВД принять меры по обеспечению защиты пострадавшей.

Джаманбаева рассказала, что к ней обратилась мать пострадавшей девочки, которая рассказала, что против ее семьи устроили травлю и им угрожают родственники парней, насиловавших девочку.

Куда можно обратится за помощью в случае насилия по отношению к детям:

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597.

В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если вы оказались в ситуации насилия:

кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, контакты: 0709710320;кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, контакты: 0312512640, 0312316466;

ОО «Центр женских инициатив — Аялзат» — город Ош, ул. Ленина, 221, контакты: 0776380707, 0557777405, 0322255608;

кризисный центр «Ак Журөк» — город Ош, ул. Ленина, 205, контакты: 0550231329;

кризисный центр «Надежда» при ОФ «Диа» — город Ош, ул. Заднепровского, 12/1, контакты: 0777146982, 0773843461, 0772754912;

кризисный центр «Бактылуу эне» — город Балыкчы, ул. Каралаева, 26, 0702748928;

ОО «Аялзат — Развитие женских инициатив» — город Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14, контакты: 0554055980;

кризисный центр «Мээрман» — город Каракол, контакты: 0706383637;

центр помощи и реабилитации женщин «Химая» — город Каракол, 0551733390;

кризисный центр «Теңдеш» — город Нарын, ул. Мамбеталы уулу Таранчы, 16, контакты: 0702634293, 0501290280;

ОО «Нуржолбер» — город Нарын, ул. Мамбеталы уулу Таранчы, 16, контакты: 0702634293, 0501290280;

кризисный центр «Маана» при ОФ «Центр женских инициатив — Аялзат» — Талас, контакты: 0707484713, 0552773377, 0558445855;

реабилитационный центр «Каниет» — Джалал-Абад, контакты: 0774855227;

ОО «Активист» — город Разаков, ул. Додосьян (ориентир: 2 этаж здания автовокзала), контакты: 0772602767 (Кадамжайский район), 0552601100 (Баткенский район), 0777558758 (Лейлекский район).