Глава Минобразования Догдуркүл Кендирбаева сообщила, что в школах Кыргызстана не хватает около 650 учителей по STEM-предметам (естественные и точные науки). По ее словам, нехватка есть в основном в русскоязычных школах.

«До повышения заработной платы была нехватка учителей до 3-4 тысяч, то сейчас как такого нет. Ранее была повышена зарплата на 100% для учителей по предметам STEM, а по другим предметам — на 80%», — сказала Кендирбаева.

Также глава Минобразования отметила, что при переходе на 12-летнее школьное образование новых педагогов набирать не будут. Ранее сообщалось, что учителя, преподающие «нулевым» классам, пройдут специальные курсы по повышению квалификации и будут преподавать первоклассникам.