Российский депутат Сергей Миронов заявил, что это нужно для «укрепления национальной безопасности».

По его словам, на границах России необходимо ужесточить контроль ради «порядка и противостояния террористическим атакам».

«Открытыми границами пользуются наши враги, которые используют сопредельные государства как плацдарм для подготовки подрывной деятельности против нашей страны. Разумеется, это угрожает и нашим соседям, на территории которых скапливаются террористы и разного рода экстремистские элементы», — пояснил он.

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт, унесший жизни не менее 139 человек. Вскоре спецслужбы задержали 11 подозреваемых в совершении теракта. Некоторые из них, по сообщениям СМИ, уроженцы Таджикистана.

После теракта по всей России начались массовые акты агрессии по отношению к мигрантам из Центральной Азии.

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