Первомайский райсуд Бишкека 26 марта вынес приговор в отношении депутата Адахана Мадумарова. Его признали виновным в превышении власти (часть статьи 338 УК КР) и в мошенничестве (пункт 1 часть 4 статьи 209 УК КР).

Однако в связи с истечением срока давности Мадумарова освободили от наказания. Судья оставил депутата под стражей до вступления приговора в силу. Заседание прошло в закрытом режиме.

Адахан Мадумаров с сентября прошлого года находился под стражей. Сначала политика обвинили в госизмене за подписание протокола по кыргызско-таджикской границе в 2009 году. Президент Садыр Жапаров заявлял, что причиной спора одного из участков в Баткене стал именно этот протокол. Мадумаров же утверждал, что протокол не имеет юридической силы.

Второе дело против политика завели после заявления некоего Чынгыза Абдымомунова. Он обратился в милицию и просил вернуть ему $50 тысяч, которые он якобы передал партии «Бутун Кыргызстан» в 2015 году.