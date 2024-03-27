Находящийся в розыске экс-замглавы Таможни Райымбек Матраимов был арестован в Баку и 26 марта его доставили в Бишкек. Об этом пишут ряд местных СМИ со ссылкой на собственные источники.

По данным Kaktus.mеdia, его доставили в Бишкек на правительственном самолете. Согласно поратлу Flightradar, рейс из Баку приземлился в аэропорту «Манас-2» в 20:00.

Издание пишет, что вместе с экс-таможенником в Бишкек доставили и Тилека Матраимова, который в феврале ушел с поста замдиректора «Ошгаза».

AKIpress написал, что машина с Матраимовами заехала на территорию ГКНБ примерно в 20:30.

Официальной информации от соответствующих госорганов пока нет. Однако в соцсетях появилось короткое видео, на котором человек, похожий на Райымбека Матраимова, отвечает на камеру на вопросы в окружении силовиков.

Ранее в ГКНБ сообщили, что Матраимов находится в Баку. В спецслужбе рассказали, что обратились к азербайджанским коллегам с письмом об аресте экс-таможенника и его экстрадиции в Кыргызстан.

При этом, в ГКНБ заявили, что в ходе оперативных мероприятий вскрылась связь Матраимова с задержанными в Кыргызстане «членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящих покушение на руководство Кыргызстана».

26 января 2024 года стало известно, что экс-таможенника объявили в розыск. Его обвиняют в «пособничестве в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления».

С октября прошлого года в госорганах идет массовая чистка от кадров, которые так или иначе были связаны с Райымбеком Матраимовым или имели отношение к криминалитету. Кроме того, власти страны наложили арест на имущество Матраимова, оценив стоимость активов в несколько десятков миллионов долларов. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в конце января объявил о том, что власти отберут у Матраимова «все его активы по всему Кыргызстану» и назвал экс-таможенника «классическим примером коррупции».

Фото на главной: AKIpress