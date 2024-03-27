В ГКНБ подтвердили задержание бывшего замглавы Таможни Райымбека Матраимова, который с января находился в международном розыске.

Как сообщили в Госкомитете 27 января, при взаимодействии со спецслужбами Азербайджана Матраимова задержали в Баку и доставили в Бишкек. По данным, ГКНБ вместе с Райымбеком Матраимовым задержаны его братья — Руслан, Тилек и Исламбек.

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В ГКНБ заявили, что Райымбек Матраимов «имел близкую связь» с «вором в законе» Камчы Кольбаевым и «создал преступную группу» из числа работников таможенной службы и госдеятелей. Бывший замглавы Таможни проходит по уголовным делам «Незаконное лишение свободы» и «Легализация преступных доходов».

«В настоящее время в рамках материалов уголовного дела продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия», — сообщили в спецслужбе.

26 марта стало известно, что Матраимова задержали в Баку и доставили в Кыргызстан.

До его задержания в ГКНБ сообщили, что Матраимов находится в Баку. В спецслужбе рассказали, что обратились к азербайджанским коллегам с письмом об аресте экс-таможенника и его экстрадиции в Кыргызстан.

При этом, в ГКНБ заявили, что вскрылась связь Матраимова с задержанными в Кыргызстане «членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящих покушение на руководство Кыргызстана».

26 января 2024 года стало известно, что экс-таможенника объявили в розыск. Его обвиняют в «пособничестве в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления».

С октября прошлого года в госорганах идет массовая чистка от кадров, которые так или иначе были связаны с Райымбеком Матраимовым или имели отношение к криминалитету. Кроме того, власти страны наложили арест на имущество Матраимова, оценив стоимость активов в несколько десятков миллионов долларов. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в конце января объявил о том, что власти отберут у Матраимова «все его активы по всему Кыргызстану» и назвал экс-таможенника «классическим примером коррупции».

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность замглавы таможни. В таможенных структурах он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в госбюджет.