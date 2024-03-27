В ночь с 26-го на 27 марта МЧС России обновило список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холл», произошедшего 22 марта.

В этом списке появились имена двух гражданок Кыргызстана: 24-летней Эдиты Жусуповой и 20-летней Маизы Гульжигит кызы. Ранее они числились пропавшими и с ними не удавалось выйти на связь.

«Информация о признании погибшими двух гражданок КР является преждевременной. Опубликованный на сайте МЧС России список содержит данные граждан, в том числе граждан КР, в отношении которых не завершены генетические экспертизы. Результаты ДНК исследования не готовы», — сообщили в МИД КР, комментирую информацию МЧС России.

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт, унесший жизни не менее 139 человек.