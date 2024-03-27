Первомайский райсуд Бишкека 27 марта избрал меру пресечения бывшему замглавы Таможни Райымбеку Матраимова.

Согласно решению суда, он будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 26 апреля.

Райымбека Матраимова доставили в Бишкек из Азербайджана ночью 26 марта. По информации ГКНБ, Матраимов проходит подозреваемым по уголовному делу по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Легализация (отмывание) преступных доходов».

Также вместе с ним в Бишкек доставили и трех его братьем Тилека, Ислама и Руслана. В чем их обвиняют, пока неизвестно.

В ГКНБ заявляют, что Райымбек Матраимов «имел близкую связь» с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым и «создал преступную группу» из числа работников таможенной службы и госдеятелей.

Этот арест не первое задержание для Матраимова. В 2021 году он был признан виновным по обвинению в коррупции и суд оштрафовал его на 260 тысяч сомов. Также Матраимов сам признался в коррупции и выплатил 2 млрд сомов, часть из которых была в виде имущества.

После того, как в Бишкеке в октябре прошлого был убит кримавторитет Камчы Кольбаев во время спецоперации по его задержанию, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев назвал тандем Кольбаева-Матраимова.

С тех пор в госорганах идет массовая чистка от кадров, которые так или иначе были связаны с Райымбеком Матраимовым или имели отношение к криминалитету. Кроме того, власти страны наложили арест на имущество Матраимова, оценив стоимость активов в несколько десятков миллионов долларов. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в конце января объявил о том, что власти отберут у Матраимова «все его активы по всему Кыргызстану» и назвал экс-таможенника «классическим примером коррупции».

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность замглавы таможни. В таможенных структурах он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

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