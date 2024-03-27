Ошский городской суд арестовал Руслана, Исламбека и Тилека Матраимовых. Об этом пишет радио «Азаттык».

Тилека Матраимова арестовали на один месяц, а Руслана и Исламбека Матраимовых — на два.

Руслана и Исламбека Матраимовых подозревают в легализации (отмывании) преступных доходов.

Тилеку Матраимову предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. По словам его адвоката Мамата Шаиева, дело связано со строительством подземного перехода в Кара-Сууйском районе в 2019 году. В то время Тилек Матраимов занимал должность акима.

Все трое — братья Райымбека Матраимова, экс-замглавы таможни, которого доставили в Бишкек из Азербайджана ночью 26 марта. В Бишкеке его арестовали по делу о незаконном лишении свободы и легализация преступных доходов.

В ГКНБ заявляют, что Матраимов «имел близкую связь» с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым и «создал преступную группу» из числа работников таможенной службы и госдеятелей.