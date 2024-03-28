Балыкчинский горсуд прекратил дело в отношении бывшего главы ОВД Балыкчи Бектура Осмонбаева, которого в январе задержали за автонаезд на школьницу.

Дело прекратили из-за примирения сторон. 26 марта суд отпустил Осмонбаева на подписку о невыезде.

Инцидент произошел 26 января. Тогда водитель сбил 12-летнюю школьницу и сбежал.

По словам отца пострадавшей, его дочь сбила служебная машина городской милиции, когда она стояла на обочине дороги. Ее доставили в отделение реанимации местного ЦСМ.

По факту автонаезда возбудили два уголовных дела по статьям «Оставление в опасности, повлекшее по неосторожности тяжкий вред» и «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью».

По этому факту ГКНБ задержал главу ОВД Балыкчы Бектура Осмонбаева.

Позже стало известно о задержании второго фигуранта этого дела. Как рассказали в спецслужбе, это Бекзат Казаков, который работал участковым инспектором и является братом Бектура Осмонбаева. Изначально Казаков заявил, что это он совершил автонаезд на школьницу. Однако родные пострадавшей утверждали, что за рулем авто был Осмонбаев.

После инцидента обоих сняли с занимаемых должностей. Их водворили в ИВС ОВД Каракола.