Топографические рабочие группы Кыргызстана и Таджикистана согласовали еще 13,98 км кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Кабмина.



Отмечается, что такой договоренности достигли по итогам встречи топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций КР и РТ по делимитации и демаркации границы, которая прошла с 12 по 18 октября 2023 в таджикистанском городе Бустон.



«Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызской Республики. По итогам встречи подписан соответствующий Протокол. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания», — рассказали в Кабмине.

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16 октября в Бустоне прошла встреча глав правительственных делегаций КР и РТ Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы. Сообщалось, что они дали поручения топографическим рабочим группам и рабочим группам по правовым вопросам «активизировать работу и урегулировать все имеющиеся приграничные вопросы».



Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Из них более 600 километров власти обеих стран уже уточнили.

Из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской и Ошской областях периодически возникают конфликты.

Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Боестолкновения велись по всему периметру госграницы. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погибли 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.

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