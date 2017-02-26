Один из лидеров кыргызской оппозиции, депутат Омурбек Текебаев был задержан по прилету в аэропорт «Манас» ранним утром 26 февраля. Ранее против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», оппозиция называет происходящее политическим давлением.

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Лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев был арестован в аэропорту «Манас» и доставлен в ГКНБ. Ранним утром у здания комитета на мирный митинг собрались сторонники оппозиционера, несколько часов адвокаты политика ждали, пока их пропустят к задержанному. Депутаты и сторонники Текебаева намерены провести еще один пикет в поддержку Текебаева здания ГКНБ в час дня 26 февраля.

Омурбека Текебаева задержали на 48 часов, также 26 февраля был арестован второй фигурант по делу Леонида Маевского Дуйшенбек Чотонов.

только что арестован Дуйшон Чотонов – еще один фигурант обвинений Леонида Маевского. Он был близок к Текебаеву, но с 2010г не общался — Edil Baisalov (@baisalov) February 26, 2017

Депутаты «Ата Мекена» выступили в защиту Текебаева

После утреннего митинга депутаты партии «Ата Мекен» выступили в студии телеканала «Сентябрь», призывая людей выступить в поддержку Омурбека Текебаева. После выступления депутатов вещание телеканала отключили по всей стране.

Депутат Асия Сасыкбаева рассказала, что ГКНБ ищет людей, готовых выступить против Текебаева. Она сомневается в законности уголовного дела.

Задержание Омурбека Текебаева прокомментировал депутат Алмамбет Шыкмаматов. Ранее на него также было заведено уголовное дело, его обвинили в составлении «фиктивных договоров» при закупке служебных автомобилей в 2011 году.

Депутат Каныбек Иманалиев назвал задержание оппозиционного политика неконституционным и обратился к Розе Отунбаевой. Иманалиев пригласил экс-президента Кыргызстана выступить с обращением в защиту Текебаева на митинге у здания ГКНБ в час дня 26 февраля.

Утренний митинг у ГКНБ

Адвокаты задержанного Омурбека Текебаева несколько часов ждали, когда их пустят в задержанному политику. О том, что юриста пропустили в ГКНБ, сообщил лидер молодежного крыла Нуразис Шарымбеков.

У здания ГКНБ, куда был доставлен Омурбек Текебаев, собрались его сторонники, среди них – депутаты Аида Салянова, Наталья Никитенко и Каныбек Иманалиев.

Они пригласили всех несогласных с задержанием Омурбека Текебаева присоединиться к митингу у здания ГКНБ в час дня 26 февраля и пообещали обеспечить услуги адвоката всем активистам и журналистам, задержанным в аэропорту во время ареста оппозиционного политика.

Адвокат Аиды Саляновой Улан Джумаков писал, что к Госкомитету нацбезопасности привезли дополнительный грузовик с сотрудниками милиции.

Видео Улана Джумакова о ситуации у ГКНБ:

Задержание Текебаева

Текебаев был задержан сразу же после возвращения в Кыргызстан из командировки в Австрию. Его задержание подтвердила его супруга Айгуль Текебаева.

Общественный деятель Эдиль Байсалов написал в твиттере, что Айгуль Текебаеву также вызвали в ГКНБ.

в здание ГКНБ позвали супругу О.Текебаева Айгуль – якобы понадобились лекарства — Edil Baisalov (@baisalov) 25 февраля 2017 г.

Возле аэропорта «Манас” в ночь на 26 февраля дежурило два автобуса с милиционерами. Сторонникам задержанного депутата не дали пройти на территорию аэропорта.

Автобусы с милицией едут на задержание Омурбека Текебаева в аэропорт «Манас».

О своём задержании сообщил журналист радио «Азаттык» Уланбек Эгизбаев. Также был задержан депутат Каныбек Иманалиев. Задержанных отвезли в РОВД Сокулукского района, Каныбек Иманалиев позднее был отпущен и прибыл поддержать Омурбека Текебаева к зданию ГКНБ.

Журналист «Азаттыка» также был отпущен из под стражи около 5:30 утра.

Уголовные дела против депутатов «Ата Мекена»

Дело против Текебаева было возбуждено генпрокуратурой Кыргызстана днём ранее. Оно связано с разбирательствами о продаже сотового оператора «Мегаком».

Генпрокуратура утверждает, что Текебаев, будучи председателем Временного правительства, получил от российского бизнесмена Леонида Маевского один миллион долларов США. За эту сумму политик якобы обещал свое покровительство бизнесмену, а также допуск к управлению ЗАО «Альфа Телеком».

Бизнесмен сам обратился в ГКНБ, уверяя, что Текебаев не исполнил обещанное и отказался вернуть данную ему сумму. Уголовное дело на Омурбека Текебаева возбуждено по статьям «Коррупция» и «Мошенничество» Уголовного Кодекса Кыргызской республики.

Однако, по мнению оппозиции, преследование Текебаева является политическим давлением — оно происходит на фоне попыток депутата расследовать доходы семьи президента Алмазбека Атамбаева.

Кроме Текебаева, в течение последних трёх месяцев уголовные дела были заведены и на других депутатов от оппозиционной партии «Ата Мекен».

В декабре 2016 года было заведено дело против Аиды Саляновой за продление адвокатской лицензии Алексею Елисееву, соратнику Максима Бакиева, сына экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

17 февраля было заведено дело против депутата-атамекеновца Алмамбета Шыкмаматова — его обвинили в составлении «фиктивных договоров» при закупке служебных автомобилей в 2011 году.



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