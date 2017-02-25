На депутата парламента от фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщает радио «Азаттык» со ссылкой на свои источники в правительстве.

По информации источника, возбужденное уголовное дело связано с материалами ГКНБ по документам о продаже сотового оператора «Мегаком».

На момент публикации статьи корреспондентам Kloop.kg и «Азаттыка» не удалось связаться с Генпрокуратурой и ГКНБ для уточнения информации.

Текебаев сообщил «Азаттыку», что ему неизвестно об уголовном деле и на данный момент он находится в командировке в Австрии.

Если информация подтвердится, Текебаев станет третьим оппозиционным депутатом от фракции «Ата Мекен», против которого возбудили уголовное дело.

К конце декабря 2016 года Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело в отношении Аиды Саляновой.

Ее обвинили в злоупотреблении должностным положением за продление адвокатской лицензии Алексею Елисееву, адвокату и соратнику Максима Бакиева. Около четырех часов Аида Салянова провела 1 февраля на допросе в Госкомитете нацбезопасности.

Все это время у здания ведомства в поддержку депутата вышло на митинг около 100 человек.

Другого атамекеновца Алмамбета Шыкмаматова 17 февраля обвинили в том, что он в 2011 году составил «фиктивные договора» о закупке служебных автомобилей. По предоставленным ГКНБ материалам было возбуждено уголовное дело.

Шыкмаматова вызвали на допрос в ГКНБ 24 февраля. Он провел на допросе около девяти часов. Все это время у здания ведомства также проходил митинг против «давления властей на политических оппонентов».

На данный момент известно, что генпрокуратура проверяет, платили ли налоги родственники оппозиционных депутатов. Омурбек Текебаев показал журналистамкопию письма с запросом Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура запросила данные налоговой за 2005-2017 года на основании проверки, проводимой по делу, в котором фигурируют депутаты партии «Ата-Мекен».

Проверке налоговой подотчетности подвергнутся родители, братья, сестры, дети и супруги депутатов – всего 26 человек.

Кроме взрослых в списке указаны не достигшие совершеннолетия дети Текебаева 2002 и 2008 года рождения.

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