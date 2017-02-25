О том, что российского активиста Ильдара Дадина должны освободить из колонии, объявили 22 февраля. Но он все также находится в Алтайской колонии. Руководство колонии не слышало об отмене приговора.

По словам заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, документы об освобождении должны были прийти в Алтайскую колонию 23 февраля.

«Ему будут все равно выписаны документы и все. Потребуется час времени на то, чтобы он после поступления документов из Верховного суда покинул территорию исправительного заведения», — сказал Максименко.

В пятницу начальник колонии Иван Ламтюгин сообщил, что «бумаги еще нет». Разбираться с ситуацией отправился глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Белоус. Он узнал, что документы, вероятно, придут в колонию во вторник – 28 февраля.

Активист Ильдар Дадин был арестован и осужден на три года лишения свободы за проведение несогласованного пикета. Позднее его срок был снижен до двух с половиной лет.

Дадин стал первым россиянином, который был осужден Басманным судом Москвы по статье от 2014 года за «нарушение правил проведения уличных акций, совершенных более двух раз в течение 180 дней».

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