Российского активиста Ильдара Дадина осудили за проведение одиночных пикетов на 2,5 года и отправили в колонию. Верховный суд России 22 февраля отменил его приговор и приказал освободить активиста. Но активист по прежнему находится в колонии, руководство которой не знало о решении суда.

Ильдар Дадин уже три дня остается в заключении после отмены приговора. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что в колонию еще не поступил официальный документ из Верховного суда.

Сотрудники колонии не слышали о судебном постановлении, а в момент оглашения приговора Верховного суда вышли из комнаты видеосвязи. Сам Дадин присутствовал в комнате и слышал решение суда.

На своей страничке в фэйсбуке жена российского оппозиционного активиста журналистка Анастасия Зотова написала, что некоторое время она не могла дозвониться в отделение колонии в Москве, а в отделениях по Барнаулу на Дадина ничего не приходило.

«Бумага пока не пришла, поэтому Ильдара не освобождают. Если бы сотрудники колонии находились в момент объявления приговора в камере видеосвязи, они могли бы освободить, а так – нет.», — написала она.

Глава алтайской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Белоус сообщил, что официальный документ о решении Верховного суда ожидают 28 февраля.

«[Сотрудники ФСИН] предоставили документ, в котором пояснили, что не могут выпускать, пока не получат документы. Потому что было разъяснение заместителя председателя Верховного суда, в котором указано, что в связи с тем, что имела место подделка решений Верховного суда, ФСИН должен руководствоваться в своих действиях только официальными документами, представленными фельдъегерской или спецслужбой», — объяснил Белоус.

Как сообщает телеканал «Дождь», начальник Исправительной колонии №5 (ИК-5), где отбывал наказание активист для освобождения необходимо постановление. Оно пока не дошло до них. В алтайском управлении спецсвязи «Дождю» сообщили, что также пока не получали документов из Верховного суда.

В декабре 2015 года оппозиционный активиста Ильдара Дадина приговорили к трем годам колонии — он был первым в России осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения уличных мероприятий. В марте 2016 года срок сократили до двух с половиной лет.

В ноябре 2016 года общественно-политическое интернет-издание «Медуза» опубликовала письмо Дадина из карельской колонии ИК-7. В нем он рассказывал о жестоких пытках, это письмо изданию передала жена Дадина.

«Настя! Если решишь опубликовать информацию о происходящем со мной, то попробуй распространить ее как можно более широко. Это увеличит шансы на то, что я останусь жив», — говорилось в начале письма.

После возникшего скандала, к Дадину приехала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Прямо на беседе с Омбудсменом активисту вызвали врачей, а после перевели его в другую колонию.

Европейский суд по правам человека принял жалобу заключенного на пытки и присвоил ей приоритетный статус. Позже Дадин написал еще одно письмо, в котором он сообщил, что после вмешательства Москальковой и членов Совета по правам человека при президенте пытки прекратились.

ФСИН и управление Следственного комитета по Карелии назвали Дадина «очень талантливым имитатором» и отрицали пытки. Сам Дадин отказывался без адвоката проходить медицинское обследование и проверку на детекторе лжи.

«Для обеспечения его личной безопасности», 5 декабря активиста этапировали. Около месяца место нового заключения было неизвестно и только 8 января его родные узнали, что он переведен в ИК-5 на Алтае.

В начале февраля 2017 года Конституционный суд России признал, что приговор Ильдару Дадину был вынесен с нарушениями. Началось пересмотрение дела уже в Верховном суде.

Конституционный суд признал нарушением то, что уголовное дело против активиста возбудили до вступления в силу решений по административным делам. Верховный суд России 22 февраля отменил его приговор и приказал освободить активиста.

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