Всемирное антидопинговое агентство считает, что в докладе канадского юриста Ричарда Макларена слишком мало доказательств причастности россиян к нарушению антидопинговых правил.

В открытом письме главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера сказано, что на недавнем собрании представителей международных спортивных федераций, ВАДА признало доказательства, имеющиеся в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте недостаточными.

Кроме того, ВАДА запросило официальные переводы документов, представленных в докладе, так как те, что имеются, не соответствуют требованиям, предъявляемым к такого рода бумагам.

В письме отмечается, что разбирательства в отношении системы допинга в России могут занять еще несколько лет. Для этого созданы две комиссии.

Одна из них под руководством члена МОК Дениса Освальда изучит доказательства, имеющиеся на отдельных спортсменов и их окружение, о причастности к махинациям с допинг-пробами.

Вторая комиссия под руководством бывшего президента швейцарской конфедерации Самуэля Шмидта займется расследованием причастности государства к допинговой программе.

Также Кеппер заявил, что МОК и ВАДА приложат все усилия для того, чтобы защитить «чистых» спортсменов и обеспечить максимальную объективность и беспристрастность в проведении дальнейшего расследования.

Вторая часть доклада Ричарда Макларена была опубликована в начале декабря прошлого года. В ней шла речь о манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов, к которым были причастны министерство спорта и ФСБ.

Согласно данным, представленным Маклареном, в период с 2011 по 2015 годы, россиянами были подменены более тысячи допинг-проб.

После публикации доклада, ВАДА начало расследование в отношении 28 российских спортсменов, а Международная федерация бобслея и скелетона лишила город Сочи права проведения чемпионата мира.

Кроме того, Всемирное антидопинговое агентство перепроверит пробы российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Ванкувере, Лондоне и Сочи.

Россия, в свою очередь, все обвинения в причастности к подмене допинг-проб отечественных спортсменов категорически отрицает.

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