Kloop.kg сравнил жизнь в Бишкеке, Алмате, Москве и узнал, что можно купить на среднестатистическую кыргызскую месячную заработную плату. Базой для расчета послужили цены на продукты, коммунальные услуги, транспорт и досуг. Редакция также учла стоимость аренды квартиры, цены на квадратные метры и среднемесячную заработную плату.

В Бишкеке и Алматы небольшой обед из одного горячего и салата обойдется в сумму от 340 до 690 сомов. В Москве можно пообедать за 690 – 1000 сомов.

Цены на ужин на двоих в Бишкеке и Алматы тоже не сильно отличаются. Дороже всего он обойдется в Москве – от 2360 до 3470 сомов.

Цены на продукты в трех столицах практически одинаковые. Помимо базового набора (молока, яиц, хлеба, мяса и фруктов) мы узнали, сколько стоят сигареты – самые дорогие в Москве.

Самый дешевый общественный транспорт в Бишкеке. В Алматы – такси, если пользоваться услугами Uber такси. Кроме того, поездка в алматинском метро гораздо дешевле московского.

В целом, в Бишкеке самые низкие цены на коммунальные услуги. Но цены на газ – самые высокие.

Поход в спортзал дороже всего обходится жителям Алматы.

Посещение кинотеатра в всех городах стоит примерно одинаково, а самый дешевый интернет в Москве.

Снять однокомнатную квартиру в Бишкеке можно за 300 долларов, примерно столько же потратите и в Алматы. Дороже всего снять квартиру стоит в Москве, но и там можно найти вариант чуть дороже 350 долларов.

Цены в Бишкеке на квартиры, исходя из стоимости одного квадратного метра, самые доступные.

Среднестатистическая заработная плата кыргызстанца за 2016 год составила 14 017 сомов.

На среднемесячную заработную плату в Кыргызстане можно сходить в кафе и кино, купить набор продуктов, покрыть транспортные расходы, оплатить коммунальные услуги и приобрести абонемент в спортивный зал.

В Алматы на среднемесячную заработную плату кыргызстанца можно провести время в кафе и кино, купить набор продуктов, покрыть транспортные расходы и оплатить коммунальные услуги.

В Москве можно купить только минимальный набор продуктов и готовить дома, оплатить коммунальные услуги и приобрести проездной на метро.

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