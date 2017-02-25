Правительство решило поощрять развитие КВН в Кыргызстане и выделило 300 тысяч сомов команде «Азия Микс». «Азия Микс» стала первой центральноазиатской командой, которая победила в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых.

По словам руководителя аппарата правительства Акылбека Осмоналева, победа команды «Азия Микс» стала примером для «сотен тысяч ребят».

«Благодаря вашей энергии, энтузиазму, неординарности и неповторимому юмору, мечта многих наших соотечественников сбылась. Вы достойно играли и в честной борьбе победили в Высшей лиге КВН, став чемпионами 2016 года», – сказал Акылбек Осмоналиев.

В конце декабря 2016 года команда «Азия Микс» во главе с капитаном Эльдияром Кененсаровым одержала победу в финальной игре 30-го сезона Высшей лиги КВН.

Это первая команда из Кыргызстана, которая завоевала высшую награду в КВН. Кроме того, это первый за последние 10 лет чемпион Высшей лиги не из России.

В качестве приза команда получила от КВН денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей.

«Азия Микс» появилась в 2009 году по инициативе капитана команды Эльдияра Кененсарова. Сам шоумен начал карьеру в Клубе веселых и находчивых еще в 2004 году, выступая за сборную центральноазиатского региона «Голос Азии» и команду Кыргызско-российского Славянского университета.

Первое успешное выступление команды за пределами Кыргызстана было в 2011 году в Сочи.

В 2012 году «Азия Микс» побеждает в ⅛ финала Первой лиги КВН, но не самое успешное выступление заставляет команду задуматься и кардинально поменять стиль игры.

В 2013 и 2014 годах команда не доходит до полуфинала Высшей лиги КВН. В 2015-м «Азия Микс» выбыла из полуфинала, уступив команде из Дагестана.

24 декабря 2016 года «Азия Микс» стала чемпионом Высшей лиги КВН.

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