Российский телевизионщик Андрей Меньшиков скончался на 73-м году жизни в Москве. Он был одним из основателей популярных программ, показанных на «Первом канале» — КВН, «Веселые ребята» и «Спокойной ночи, малыши!».

«Невероятно грустной историей» назвал смерть Меньшикова его соратник по КВН Борис Салибов.

Меньшиков — один из основателей КВН, он и сам пробовал шутить со сцены, был капитаном команды КВН Московского инженерно-строительного института — первого чемпиона передачи «Клуба веселых и находчивых». Но в 1971 году КВН закрыли.

В 1986 году Алексей Меньшиков помогал возрождать программу про веселых и находчивых.

«Факт остается фактом, смерть любого человека — трагический эпизод. Рановато ушел Андрей, не все воздано было, наверное, ему», — говорит о смерти Меньшикова бессменный ведущий КВН Александр Масляков.

Меньшиков был талантливым телевизионщиков и в 1960-1970-х годах инициировал создание множества программ советского телевидения.

В это время при его участии на экраны вышли такие программы, как «А ну-ка, девушки!», «Спринт для всех», «Веселые ребята», «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник».

Меньшиков также является, автором и режиссером первого советско-американского детского телемоста «Можем быть одной семьей». Эта передача в 1988 году была удостоена премии «Эмми» Американской академии телевидения.

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