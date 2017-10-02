Власти Каталонии утверждают, что в референдуме приняли участие 2,2 миллиона человек, что составляет более 40 процентов жителей региона. Почти все они проголосовали за независимость от Испании. Мадрид не признает референдум в Каталонии.

El conseller Jordi Turull anuncia que de los 2.262.464 votos escrutados el 90% ha votado por el sí a la independencia de #Catalunya pic.twitter.com/GZTDGoTPJ0 — Marco Aracama (@MarcoAracama) October 1, 2017

Правительство каталонского автономного округа объявило, что за независимость от Испании проголосовало 2,2 млн человек, против — 176,5 тысяч человек.

Еще 20 000 бланков были признаны недействительными, а 45 оказались пустыми.

В день референдума испанские власти пытались остановить голосование.

В школах, где находились избирательные участки, отключали свет и интернет, полиция врывалась туда и забирала урны для голосования.

В результате власти Каталонии разрешили разрешили людям печатать бюллетени на принтере, а жителям — голосовать в любом пункте, который полиция еще не закрыла.

Утром 1 октября, по данным властей Каталонии, было открыто более 70 процентов избирательных участковв, но за день референдума полиция закрыла почти все из них.

Для разгона избирателей использовали слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. Каталонцы были избиты полицией и гвардией — в стычках пострадали более 800 человек.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой считает, что большинство каталонцев проигнорировали выборы и считает их несостоявшимися.

Власти Испании с самого начала считали референдум нелегитимным.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон считает, что референдум легитимен, а Каталония — независимая республика.

▶️#President @KRLS: “Ens hem guanyat dret a tenir un estat independent que es constitueixi en forma de república” #1OCT pic.twitter.com/MS3avqbsc7 — Govern. Generalitat (@govern) October 1, 2017

«Мы — жители Европы», — сказал Пучдемон.

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