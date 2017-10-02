В 13 лет 19-летний Серик Есматов потерял ноги — слишком близко подошел к движущемуся поезду.





Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время». Автор статьи — Дмитрий Беликов.

Серику Есматову 19 лет, он профессиональный спортсмен. У него большая дружная семья: два старших брата и родители, которые поддерживают юношу во всем.

В самой большой комнате в доме на почетном месте — полка с медалями и грамотами Есматова: бокс, различные марафоны.

Там есть даже почетный знак, который вручают самым одаренным выпускникам школы. Однако большинство наград Серика — за волейбол сидя.

Он — паралимпиец, член молодежной сборной Казахстана в этом виде спорта.

Есматов вспоминает, что спортом занимается столько, сколько себя помнит. В совсем юном возрасте он увлекался футболом и волейболом, показывал неплохие результаты в легкой атлетике.

Даже травму, которая резко изменила его жизнь, он получил, возвращаясь домой именно с тренировки.

Семья Серика живет неподалеку от железнодорожного вокзала, 13-летний мальчик шел домой, увидел состав и решил пропустить его, но, к несчастью, подошел к движущемуся поезду слишком близко.

«Правая нога раздробилась, пострадала сильно, открытая травма», — рассказывает он.

Ногу врачи спасти не смогли. Серик провел в больнице почти полтора года и был вынужден учиться жить по-новому.

Однажды на одном из медицинских осмотров на него обратил внимание другой пациент больницы — тренер команды по волейболу сидя. Он-то предложил парню придти и попробовать себя.

«Я пришел в зал, вижу картину: на поле сидят человек двадцать, играют без ног, — вспоминает Есматов. — Я был в шоке: для меня это было что-то новое, новое открытие в моей жизни. Я думал, что человек имеющий ограниченные возможности не может делать такие физические нагрузки. Но мое мнение поменялось».

Во взрослую сборную Казахстана Серику пока еще рано, но он продолжает тренировки, чтобы не терять форму.

Также он студент второго курса Казахской Академии спорта и туризма, готовится стать тренером по волейболу и олимпийским видам спорта.

А еще парень активно принимает участие в городских инициативах, благотворительных акциях и всерьез задумывается о карьере общественного деятеля или даже политика.

Говорит, что ему нравится мотивировать людей.

«Если ты хочешь, чтобы общество считалось с тобой — надо быть его полноценной частью», — замечает Есматов.

Пока же, по его словам, с точки зрения человека с особыми потребностями, он не может поставить Алма-Ате и другим казахстанским городам даже оценку “удовлетворительно”.

Сам Серик — крепкий и тренированный парень. Для него не составляет труда взобраться на бордюр или спуститься по обычной лестнице на коляске.

Но большинству колясочников в Казахстане приходится сидеть дома. Не у каждого есть постоянный сопровождающий, а надеяться на помощь прохожих в этой стране практически бесполезно.

«Такое встречаешь очень часто, в любое время, в любой день. Люди со стороны за тобой наблюдают, может быть что-то переоценивают. Может думают: почему ты дома не сидишь, в таком положении, в коляске, молодой парень, — замечает Есматов. — Но как только ты поворачиваешься — видишь, как он резко отводит от тебя взгляд. Это бывает обидно, бывает неловко. Не знаешь куда деваться, с этим приходится жить».

Кумир Серика — австралийский оратор Ник Вуйчич: оратор, меценат, писатель и певец, который родился с тетраамелией — редким наследственным заболеванием, из-за которого у него нет всех четырёх конечностей.

Вскоре он должен приехать с лекциями в Казахстан, и Есматов верит, что однажды найдет возможность и средства встретиться с австралийцем.

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