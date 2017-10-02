После операции по удалению груди жительницу Екатеринурга обвинили в попытке смены пола и отобрали двух приемных детей. По мнению властей, «болезнь» женщины несовместима с ролью опекуна.

У екатеринбурженки Юлии Савиновских четверо детей — вместе с мужем она воспитывала двух родных и двух приемных.

У усыновленных детей было множество заболеваний, лечением которых занимались Савиновские.

Девушка прошла операцию по удалению груди. Она утверждает, что грудь седьмого размера доставляла ей дискомфорт и не соответствовал ее идеалу красоты.

«Памелла Андерсон своей большой грудью гордилась. Ради бога – каждому своё. Мой идеал женской красоты другой. Мне нравится плоская Кира Найтли. И это моё дело что мне делать со своим телом», — утверждает она.

После операции соцслужбы забрали у пары усыновленных детей, заявив, что «болезнь» Савиновских несовместима со статусом приемной матери.

«Сейчас, естественно, с ним в детском доме никто не занимается. Невозможно обеспечить должный уровень ухода ребёнку, тот, который в семье он получал», – говорит мать.

Сама девушка уверена, что ее обвиняют в попытке сменить пол — перед операцией она вела блог от имени трансгендера. По ее словам, это просто помогало ей справится со стрессом.

«Я не собиралась менять документы на мужские, я не собиралась отращивать себе пенис, я не собиралась употреблять гормоны. Всё что я хотела сделать – это избавиться от некрасивой груди», – говорит многодетная мать.

Савиновских считает, что соцслужбы узнали о ее блоге.

Районный суд потвердил решение забрать у пары детей и запретил им навещать их в приюте. Теперь девушка боится, что власти переключатся на ее родных детей.

В аппарате местного детского омбудсмена считают решение суда обоснованным. По их мнению, приемные родители не справлялись со своими задачами.

«Своих детей родители имеют право воспитывать как угодно. Здесь ребёнок условно передан им как воспитателям. Они не усыновили этих детей, они фактически выступали как их воспитатели. Как воспитатели они, по всей вероятности, не справлялись», – заявили в аппарате.

Савиновские намерены отстаивать своих детей в Европейском суде.

«Законодательство Российской Федерации содержит закрытый перечень к тому, чтобы опека была прекращена. Так вот мы такого основания в данном деле не видим. Наши суды такие споры, не то что не решают, они их не любят», – считает адвокат девушки Алексей Бумшаков.

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