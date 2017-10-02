По подозрению в совершении теракта в канадском городе Эдмонтоне, где были ранены пять человек, задержан ранее просивший у Канады убежища сомалиец.
По подозрению в нападении на полицеского и наезде на пешеходов задержан 30-летний сомалиец.
По сообщению телеканалов CBC и CTV в его машине был найден флаг «Исламского государства».
Полиция не сообщает имени задержанного, но по данным информагенства «Рейтер», в 2015 году о нем сообщали в полицию, называя поведение мужчины подозрительным.
В Эдмонтоне в ночь на 1 октября неизвестный мужчина сбил полицейского, врезался в патрульную машину, напал на сбитого с ножом и скрылся.
Позднее правоохранительные органы попытались остановить машину с подозрительным мужчиной, но он наехал на четырех пешеходов, перевернулся и пытался сбежать.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал нападение терактом.
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