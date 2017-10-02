По словам очевидцев, на вокзале Марселя мужчина с криком «Аллах Акбар» перерезал горло одной девушке и ударил ножом в живот другую. Он был убит сотрудниками службы безопасности.

Убитым девушкам было 17 и 20 лет. Власти признали, что убийство «имеет все признаки террористического акта».

«Исламское государство» уже взяло на себя ответственность за преступление.

Из-за убийства железнодорожное движение было остановлено, а жителей Марселя попросили воздержаться от посещения района, в котором находится вокзал.

Полиция сообщила, что ранее убийцу уже задерживали за мелкие правонарушения.

Это уже третий террористический акт во Франции за 2017 год.

В апреле мужчина напал на полицейских на Елисейских полях в Париже. Он был убит полицией, но успел застрелить одного из них и ранить двоих. ИГИЛ взял на себя ответственность за нападение.

В феврале у здания Лувра в Париже мужчина с мачете напал на солдат и был убит.

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