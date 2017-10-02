Мэрия Бишкека сняла с обсуждения вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Власти города посчитали, что сначала нужно обеспечить «качество обслуживания» пассажиров.

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что тарифы на проезд в общественном транспорте будут подняты только после повышения качества обслуживания пассажиров.

«До комплексного решения вопросов повышения качества транспортного обслуживания горожан и гостей столицы мэрия не планирует пересматривать тарифы», — говорится в сообщении мэрии.

По проекту развития города, планируется увеличение количества автобусов и троллейбусов, благоустройство остановок и повышение уровня безопасности дорожного движения.

Ранее мэр Бишкека Албек Ибраимов заявил, что существующие тарифы на проезд в общественном транспорте «убыточны». Вопрос поднятия тарифов планировалось вынести на обсуждение городского кенеша в декабре.

Ибраимов заявил, что нужно увеличить тариф на проезд в маршрутках с 10 до 12 сомов для покрытия расходов на бензин.

Сейчас тарифы на проезд в общественном транспорте составляют для троллейбусов и автобусов 8 сомов, а для маршруток — 10 сомов. После 21:00 стоимость проезда в маршрутке составляет 12 сомов.

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