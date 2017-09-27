Мэр столицы Албек Ибраимов считает, что нынешние тарифы на проезд на общественном транспорте убыточны. В декабре горкенеш рассмотрит вопрос о повышении цен на проезд.

Градоначальник считает, что увеличение тарифов на проезд в общественном транспорте необходимо ради покрытия расходов на бензин.

«Необходимо увеличить стоимость до 12 сомов, чтобы пассажиры по крайней мере, покрывали расходы на бензин и другое, потому что это убыточно», — сказал Ибраимов.

Он добавил, что для пяти категорий льготников проезд на общественном транспорте по-прежнему будет бесплатным.

Мэр отметил, что на данный момент в Кыргызстане самые низкие цены на проезд в общественном транспорте по сравнению с другими странами СНГ, где средняя цена на проезд составляет от 18 до 35 сомов.

Сейчас инициатива находится под рассмотрением. Одновременно с этим рассматривается вопрос об улучшении транспорта для соответствия цены и качества.

Ибраимов добавил, что это предложение будет рассмотрено депутатами бишкекского городского кенеша в декабре этого года.

Сейчас тарифы на проезд в общественном транспорте составляют для троллейбусов восемь сомов, а для маршруток десять. После 21:00, цена проезда в маршрутке составляет 12 сомов.

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