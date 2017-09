На создателя социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера «Телеграм» Павла Дурова возбудили уголовное дело в Иране. Тегеранский прокурор Аббас Джафари утверждает, что мессенджер в Иране стал способом связи для террористов, распространения детской порнографии и наркотиков.

Дуров стал фигурантом уголовного дела в Иране. По мнению властей, мессенджер стал популярным у боевиков террористической организации «Исламское государство».

«Сеть “Телеграм”, помимо предоставления услуг террористам, в том числе “Исламского государства”, предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми», – заявил прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади.

Дуров написал в своем твиттере, что удивлен тому, что на него возбудили уголовное дело в Иране.

I am surprised to hear that. We are actively blocking terrorist and pornographic content in Iran. I think the real reasons are different.

— Pavel Durov (@durov) September 26, 2017