На создателя социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера «Телеграм» Павла Дурова возбудили уголовное дело в Иране. Тегеранский прокурор Аббас Джафари утверждает, что мессенджер в Иране стал способом связи для террористов, распространения детской порнографии и наркотиков.

Дуров стал фигурантом уголовного дела в Иране. По мнению властей, мессенджер стал популярным у боевиков террористической организации «Исламское государство».

«Сеть “Телеграм”, помимо предоставления услуг террористам, в том числе “Исламского государства”, предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми», – заявил прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади.

Дуров написал в своем твиттере, что удивлен тому, что на него возбудили уголовное дело в Иране.

I am surprised to hear that. We are actively blocking terrorist and pornographic content in Iran. I think the real reasons are different. — Pavel Durov (@durov) September 26, 2017

Позже, на своей странице в «ВКонтакте» он сообщил, что «Телеграмом» в Иране пользуется более 40 миллионов человек.

По мнению Дурова, власти страны возбудили против него уголовное дело из-за того, что за все годы работы в «Телеграме» не был заблокирован ни один политический канал, а власти не смогли получить и байта личных данных пользователей.

«В России у Telegram уже около 10 миллионов пользователей, и страна, похоже, спешит присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram. Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам», — сказал он.

Это не первое обвинение и требование заблокировать «Телеграм» из-за «популярности мессенджера у террористов».

В середине июня такое обвинение ему предъявила Федеральная служба безопасности России.

Спецслужбы заявили, что теракт в метро Петербурге 3 апреля был спланирован через мессенджер «Телеграм».

По теме: