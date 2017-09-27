Президент Алмазбек Атамбаев выделил тяжело больному участнику группы «Элес» Айдину Джумалиеву 500 тысяч сомов. На лечение музыканта требуется еще более миллиона сомов.

Заместитель главы пресс-службы президента Адилет Султаналиев подтвердил информацию о выделении средств интервью журналисту Kloop.kg.

«Да, Алмазбек Шаршенович выделил деньги на лечение музыканта», — сказал он.

У музыканта группы «Элес» Айдина Джумалиева диагностировали рак печени с поражением позвоночника и легких. Сейчас музыкант находится в онкологической клинике Турции.

Всего для проведения операции музыканту требуется 1,7 млн сомов. Президент выделил 500 тысяч сомов, нужно собрать еще 1,2 млн сомов.

Ранее музыкант обращался ко всем неравнодушным кыргызстанцам с просьбой о помощи.

Группа «Элес» 2 октября с другими звездами отечественной эстрады проведет благотворительный концерт в поддержку Айдина Джумалиева в Кыргызской государственной филармонии.

«Элес» — кыргызская музыкальная группа, которая начала свою карьеру в 1985 году. Музыканты выступали и записывали песни до 2002 года.

Всего музыканты записали пять альбомов. «Элес» является одним из самых успешных и признанных музыкальных коллективов Кыргызстана.

Соавтор: Айдай Эркебаева

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