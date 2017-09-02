Деньги перевели из Президентского фонда социальной защиты на завершение ремонта Национального центра онкологии. Ранее президент Атамбаев передавал центру 2 млн сомов на закупку медикаментов.
Соответствующее распоряжение Атамбаев подписал 2 сентября, сообщает пресс-служба президента.
Президентский фонд социальной защиты и поддержки выделил 70 млн сомов на счет Госагентства архитектуры и строительства.
Деньги потратят на ремонт и реконструкцию Национального центра онкологии в Бишкеке.
Ранее, фонд Атамбаева также финансировал деятельность онкоцентра.
В 2016 году президент перевел 2 млн сомов отделению детской онкологии для покупки медикаментов.
Ремонт центра онкологии начался в июне 2017 года, на него выделили 150 млн сомов.
В ходе работ построят новое пятиэтажное здание для отделения детской онкологии, закупят два пассажирских и три грузовых лифта, а также отремонтируют старые здания центра.
Сейчас в Кыргызстане официально зафиксировано 25 тысяч человек страдающих от онкологии.
По данным Национального центра ежегодно этот диагноз ставят пяти тысячам кыргызстанцев.
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