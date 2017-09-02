Центризбирком официально зарегистрировал седьмого кандидата в президенты — экс-генпрокурора Азимбека Бекназарова.

Решение о регистрации приняли на заседании Центризбиркома 2 сентября.

Азимбек Бекназаров стал седьмым по счету зарегистрированным кандидатом.

Ранее политик успешно сдал тест по кыргызскому языку и сдал более 50 тысяч подписей в его поддержку.

Помимо Бекназарова, ЦИК зарегистрировал шесть человек.

Среди них три бывших премьер-министра — Сооронбай Жээнбеков, Омурбек Бабанов и Темир Сариев.

Также регистрацию прошли экс-вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков и кандидаты от партии «Возрождение» Адахан Мадумаров и Бакыт Торобаев.

Президентские выборы пройдут 15 октября этого года. Бекназаров будет участвовать в президентской гонке в качестве самовыдвиженца.

Азимбек Бекназаров — экс-генпрокурор и депутат парламента Кыргызстана. Он также был членом Временного правительства.

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