Американская теннисистка Серена Уильямс родила дочь, отец ребенка — соучредитель сайта Reddit Алексис Оганян. Ранее спортсменка объявила о том, что пропустит остаток сезона из-за беременности.

С прибавлением спортсменку и ее жениха поздравили организаторы US Open, который стартовал в США на прошлой неделе.

К поздравлениям также присоединилась сестра Серены Винус Уильямс и ее тренер Патрик Муратоглу.

О беременности Уильямс узнала в январе, незадолго до старта Australian Open, но на чемпионате все же выступила и стала его победительницей.

В апреле 2017 года Уильямс объявила о том, что ждет ребенка и будет вынуждена прервать выступления, пропустив остаток сезона.

По словам самой теннисистки, беременность в ее планы не входила. Уильямс-младшая намеревалась выиграть Уимблдон в этом году.

Если бы Уильямс победила на еще одном турнире серии «Большого шлема», то повторила бы рекорд австралийки Маргарет Корт по количеству титулов. Сейчас у американки их 23.

В этом году теннисистке уже не удастся выиграть рекордный 24-й титул, потому что она пропустила «Ролан Гаррос», Уимблдон и Открытый чемпионат США.

Тем не менее, спортсменка пообещала вернуться на корт уже в январе 2018 года.

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