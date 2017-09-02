Альянс международных правозащитных организаций (FIDH) и Всемирная организация против пыток заявили, что судебные гонения против главы правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой и соучредителей издания «Заноза» Дины Масловой и Нарына Идинова должны быть прекращены.

Правозащитные организации утверждают, что судебные иски основаны на «искусственных обвинениях» о нанесении ущерба чести и достоинству президента, а значит должны быть прекращены.

Также они требуют отменить закон «О гарантиях деятельности президента КР», так как он противоречит Конституции.

FIDH напомнил, что Кыргызстан подписал декларацию ООН о правах человека и требует соблюдать их.

Иски президента против «Занозы»

Президент Атамбаев в лице генерального прокурора Индиры Джолдубаевой подал пять исков против издания «Заноза» и два иска против радио «Азаттык» в начале марта 2016 года.

Ответчиками по иску к «Занозе» проходят соучредители издания Нарынбек Идинов и Дина Маслова, а также правозащитница и экс-депутат Чолпон Джакупова.

Он считает, что издания своими публикациями оскорбили его честь и достоинство и распространяли ложную информацию о нем.

Атамбаев несколько раз в своих выступлениях заявлял, что иски были поданы потому, что журналисты распространяли «клевету» о нем, что значительно испортило его здоровье.

Он обещал дойти до международных судов и по радио «Азаттык», однако после визита в Кыргызстан директора радио Томаса Кента, он отозвал один из своих исков на 10 миллионов сомов.

На своей ежегодной летней пресс-конференции Атамбаев заявил, что никогда не простит «Занозу» и не отзовет иски против этого СМИ. По его словам, это судебное разбирательство станет показательным для «журналистов-клеветников»

Дина Маслова и Нарын Айып уже проиграли в суде по четырем искам и они должны выплатить президенту 24 млн сомов.

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