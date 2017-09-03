На трассе Бишкек-Токмак столкнулись внедорожник «Тойота Ленд Крузер», за рулем которого генерал-полковник Абдыгул Чотбаев, и легковой автомобиль «Тойота Авенсис». На месте скончались два человека, еще семь пострадали.
ДТП произошло вечером 2 сентября в районе села Ивановка Чуйской области.
На объездной дороге столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и легковой автомобиль марки «Тойота Авенсис».
В аварии погибли два человека, еще семь пострадали — в их числе 13-летний подросток.
Представитель здравоохранения Чуйской области Бактыгуль Мамытова сообщила, что пострадавшие доставлены в Ысык-Атинскую больницу.
Водителем внедорожника был первый командующий Национальной гвардией Кыргызстана генерал-полковник Абдыгул Чотбаев.
«Я ехал по своей полосе, как вдруг на расстоянии 10-15 метров на встречную полосу выехала эта машина», — сказал он корреспонденту издания «Спутник».
Причины аварии устанавливаются, милиция ведет расследование.
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