На трассе Бишкек-Токмак столкнулись внедорожник «Тойота Ленд Крузер», за рулем которого генерал-полковник Абдыгул Чотбаев, и легковой автомобиль «Тойота Авенсис». На месте скончались два человека, еще семь пострадали.

ДТП произошло вечером 2 сентября в районе села Ивановка Чуйской области.

На объездной дороге столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и легковой автомобиль марки «Тойота Авенсис».

В аварии погибли два человека, еще семь пострадали — в их числе 13-летний подросток.

Представитель здравоохранения Чуйской области Бактыгуль Мамытова сообщила, что пострадавшие доставлены в Ысык-Атинскую больницу.

Водителем внедорожника был первый командующий Национальной гвардией Кыргызстана генерал-полковник Абдыгул Чотбаев.

«Я ехал по своей полосе, как вдруг на расстоянии 10-15 метров на встречную полосу выехала эта машина», — сказал он корреспонденту издания «Спутник».

Причины аварии устанавливаются, милиция ведет расследование.

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