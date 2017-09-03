Во Франкфурте-на-Майне нашли полуторатонную британскую бомбу и объявили масштабную эвакуацию 65 000 человек. Бомба может уничтожить взрывом целую улицу, а операция по ее обезвреживанию продлится до 10 часов.
Из-за бомбы эвакуируют около 65 000 человек, 20 домов для престарелых и здание центробанка Германии, в котором хранится значительная часть золотого запаса страны.
Также эвакуированы две больницы, сотни пациентов, в том числе и из реанимации, переведены в другие медицинские учреждения города.
Операция ликвидации бомбы может продлиться до 10 часов – саперы проведут управляемый подрыв боеприпаса.
Полиция патрулирует местность, а вертолеты, оборудованные тепловизорами, ищут тех, кто отказался от эвакуации.
Правоохранительные органы объявили, что эти люди будут задержаны.
Власти Франкфурта-на-Майне организовали для жителей города пункты, в которых можно будет переждать операцию по ликвидации бомбы. Некоторые музеи Франкфурта также принимают жителей эвакуированных районов.
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