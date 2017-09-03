Предприниматель села Кара-Талаа продавал алкоголь вопреки принятому в апреле местными аксакалами запрета на спиртное. Около 15 местных жителей потребовали у хозяйки магазина отказаться от продажи спиртных напитков.

Ранее в СМИ появилась информация о стычке между предпринимателем и жителями села Кара-Талаа из-за продажи алкоголя.

Милиция по Иссык-Кульской области опровергла драку между жителями и хозяйкой магазина. По данным правоохранителей, сельчане только потребовали у женщины перестать продавать алкоголь.

«После беседы женщина все же согласилась с односельчанами и убрала все спиртные напитки. Кроме того, факта избиения ее односельчанами не было, она с заявлением в милицию не обращалась», — говорит пресс-секретарь милиции по Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его словам, правоохранители объяснили сельчанам, что они не имеют права насильно запрещать продавать что-либо.

Если женщина напишет на жителей села заявление в милицию, будут приняты соответствующие меры.

Представитель села Кара-Талаа Бакыт Эсенгелдиев рассказал, что по настоянию местных жителей, с апреля у них под запретом продажа алкоголя.

Но летом сельчане заметили, что в одном из магазинов начали продавать алкоголь.

По его словам, сначала сельчане сами просили владелицу магазина прекратить продавать алкоголь.

Потом к ней обратились местные аксакалы, но она проигнорировала их.

«Тогда 1 сентября, после праздничного утреннего Айт намаза аксакалы, представители молодежи и женщины снова пришли в магазин и попросили убрать с продажи алкоголь. После долгих разговоров владелица магазина согласилась с аксакалами и убрала с прилавков спиртные напитки», — сказал Эсенгелдиев.

Всего в селе восемь магазинов, пять из них продавали напитки до 2017 года, еще три отказались от реализации алкоголя сами два года назад.

В апреле 2017 года в селе Кара-Талаа Тонского района Иссык-Кульской области местные жители на общем собрании запретили продажу алкоголя.

Сельчане заявили, что алкоголь «разрушает семьи» и не дает им «спокойно жить».

Тогда владельцы всех магазинов и ларьков пошли им навстречу и отдали весь алкоголь, который вылили в землю.

Кроме алкоголя в этом селе запрещена продажа насвая.

В Кыргызстане нет официальных запретов на распитие алкоголя, кроме запрета на продажу алкосодержащих напитков несовершеннолетним.

Также не достигшим 18-летия запрещено продавать энергетические напитки.

Кроме того, по Административному кодексу, за распитие алкогольных напитков в общественных местах могут оштрафовать на сумму до 1 000 сомов.

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