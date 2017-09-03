Потасовка случилась в строящемся здании «Абу-Даби Плаза» в центре столицы Казахстана. Из-за драки строителей несколько центральных улиц города перекрыли, а на место происшествия приехала полиция и спецназ.
Конфликт произошел в ночь на 3 сентября на территории строящегося здания «Абу Даби Плаза» между рабочими из Казахстана и Индии.
Власти перекрыли несколько центральных улиц, а на место вызвали отряд спецназа.
Потасовка началась в 8 часов вечера из-за перепалки между охраной здания и рабочими из Индии.
МВД утверждает, что охранник отказался пускать пьяного мужчину на стройку. Тот позвал своих соотечественников и вместо они избили сотрудника охраны.
«Местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек. На место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании», —сообщают в МВД.
Представители ведомства также посоветовали казахстанцам «воздержаться от провокаций и непродуманных действий».
Всего в потасовке пострадало двое граждан Индии. Их госпитализировали с легкими ранениями и ушибами.
Также полиция задержала около 40 человек, пытавшихся прорвать оцепление.
По словам очевидцев, из-за оцепления многие люди и машины не могли продвинуться в течение нескольких часов и стали возмущаться.
Восемь человек из примерно 40 задержанных оштрафовали.
Сейчас оцепление в районе «Абу Даби Плаза» снято, но на месте дежурит Национальная гвардия и автомобили скорой помощи.
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