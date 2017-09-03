Потасовка случилась в строящемся здании «Абу-Даби Плаза» в центре столицы Казахстана. Из-за драки строителей несколько центральных улиц города перекрыли, а на место происшествия приехала полиция и спецназ.

А как вы проводите вечера?"… В 20.35 на территории строящегося комплекса "Абу-Даби Плаза" в Астане произошла небольшая потасовка между работниками из Индии и казахами. Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он позвал своих соотечественников и они избили охранника, местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек. На место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании.Органами внутренних дел проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение возможных беспорядков и погромов, а также дестабилизации обстановки. Жителей города призываем воздержаться от провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи…"НА САМОМ ДЕЛЕ, речь идет о том, что местная молодежь индусов хочет линчевать. В эти минуты спецназ хочет идти на штурм общаги, но… не может! Индусы соорудили качественную барикаду. Как всегда первой на месте была журналистка программы "Настоящее время. Азия" Айнур Коскина. (С) видео, первые кадры – Настоящее Время. Posted by Sergey Hirshfeld on Saturday, September 2, 2017

Конфликт произошел в ночь на 3 сентября на территории строящегося здания «Абу Даби Плаза» между рабочими из Казахстана и Индии.

Власти перекрыли несколько центральных улиц, а на место вызвали отряд спецназа.

Потасовка началась в 8 часов вечера из-за перепалки между охраной здания и рабочими из Индии.

МВД утверждает, что охранник отказался пускать пьяного мужчину на стройку. Тот позвал своих соотечественников и вместо они избили сотрудника охраны.

«Местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек. На место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании», —сообщают в МВД.

Представители ведомства также посоветовали казахстанцам «воздержаться от провокаций и непродуманных действий».

Всего в потасовке пострадало двое граждан Индии. Их госпитализировали с легкими ранениями и ушибами.

Также полиция задержала около 40 человек, пытавшихся прорвать оцепление.

По словам очевидцев, из-за оцепления многие люди и машины не могли продвинуться в течение нескольких часов и стали возмущаться.

Восемь человек из примерно 40 задержанных оштрафовали.

Сейчас оцепление в районе «Абу Даби Плаза» снято, но на месте дежурит Национальная гвардия и автомобили скорой помощи.

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