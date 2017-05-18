Бишкекский городской суд оставил в силе запрет на выезд из страны для экс-депутата и правозащитницы Чолпон Джакуповой и соучредителей издания «Заноза» Дины Масловой и Нарынбека Идинова (Нарына Айыпа). Все трое проходят ответчиками по искам Генеральной прокуратуры в защиту чести и достоинства президента.

Представитель Генпрокуратуры Руслан Абдырахман заявил, что запрет на выезд из страны должен остаться, потому что если ответчики уедут за границу, процесс может затянуться.

На вопрос юристов, каким образом процесс будет затянут, Руслан Абдырахман ответить не смог.

«В зале было полно журналистов. Ответы представителя Генпрокуратуры вызывали смех в зале, и суд это прекрасно видел», — отметила в интервью Kloop.kg Чолпон Джакупова.

«Они просто огласили решение, ничем не обосновали его, мотивировочная часть зачитана не была. Поэтому я не знаю, на каком основании они так поступили», — сказала правозащитница.

Правозащитница считает, что принятие таких решений без оснований говорит о проблеме независимости судей.

«Видя, как сегодня проходило заседание, я понимаю бессмысленность всего. Это не проблема обоснованности доводов, это проблема независимости судей», — утверждает она.

Экс-депутат возмутилась тем, что в процессе лично не участвовали генеральный прокурор Индира Джолдубаева и президент Алмазбек Атамбаев, честь которого, по его словам, задела Джакупова.

«Вы на меня — ответчика — накладываете обязательство присутствовать во время процесса, так вот я, на процессе. Где сторона истца, где генеральный прокурор, где президент? Почему им можно игнорировать суд и не приходить, а мне нельзя? В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом мы уравнены в правах. Или Конституция и законы носят только декларативный характер?» — заявила она.

Правозащитница и другие ответчики обжалуют это решение в Верховном суде.

Иски против СМИ

Генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала пять исков против «Занозы» в защиту чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева.

Обвинение требует с издания в совокупности 15 млн сомов. Помимо этого, суд наложил арест на счета издания.

Ответчиками по иску к «Занозе» проходят соучредители издания Нарынбек Идинов и Дина Маслова, а также правозащитница и экс-депутат Чолпон Джакупова.

С Джакуповой и Масловой Генпрокуратура требует по три миллиона сомов, а с Идинова — шесть. Суд оставил их под подпиской о невыезде и наложил арест на их имущество.

Кроме того, Генпрокуратура подала два иска против издания «Азаттык» и потребовала в качестве возмещения морального ущерба президенту 20 млн сомов.

Однако 12 мая Атамбаев посоветовал Генпрокуратуре отозвать иск к «Азаттыку». Президент объяснил это тем, что издание стало выпускать «сбалансированные и взвешенные материалы». Генпрокуратура иск пока не отозвала.

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Фото: Элиме\Bishkekchanka\Заноза.