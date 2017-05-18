«Культура насилия»: Какими фразами мы оправдываем насилие в отношении женщин

Бишкекские феминистские инициативы (БФИ) и творческая группа «705» создали серию роликов о нарушении прав женщин. Этот ролик показывает, что фразы, оправдывающие насилие в отношении женщин, используют не только в быту, но и в органах системы правосудия.
Повествование ведется от имени автора Рады Галкиной
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Сотрудники органов внутренних дел не склонны считать насилие над женщинами вопросом охраны правопорядка, особенно когда это касается семейного насилия или похищения девушек для вступления в брак. Рост похищений женщин для вступления в брак по сравнению с прошлыми годами вырос в два с половиной раза.
Сотрудникам милиции зачастую не важно, будет раскрыто преступление или нет. Они делают все, чтобы не открывать дело. В ход идут разные методы, от настойчивых советов «полюбовно» решить проблему, до циничной грубости и унижений.
Ася дважды вызывала милицию, когда ее жестоко избивал партнер. Они спрашивали: «У него нож был? Пытался убить?» Я отвечаю: «Нет». Тогда они говорят: «Ладно, вызывайте, когда будет убивать, а то у нас и поважнее дела есть».
Психолог ошского кризисного центра Надежда Домашева: «Пострадавшая 12 раз звонила в милицию, но они так и не приняли дело. Когда мы обратились в милицию – это уже 13-й раз был».
Похищение девушек
Согласно результатам исследований Института омбудсмена Кыргызстана за 2014 год, только за одни сутки в стране похищают 32 девушки для насильственного вступления в брак. Каждая пятая из них подвергается насилию.
Даже при том, что власти ужесточили наказание за кражу невест, (преступнику грозит срок от трех до пяти лет, а за похищение несовершеннолетней — от семи до 10 лет) большинство жертв не обращается в милицию. Безнаказанными остаются 88% похищений.
Потому, по данным МВД Кыргызстана, за последние 12 лет было зарегистрировано всего 159 фактов похищения девушек. Согласно милицейской статистике, уголовное дело возбуждается лишь в одном из 700 случаев.
В тех случаях, когда похищение женщины все же становится уголовным прецедентом, суды принимают решение только в отношении лица, ее похитившего. В отношении соучастников преступления никаких мер не принимается.
За одни сутки в стране похищают 32 девушек для насильственного вступления в брак
Сексуальное насилие
Милиционеров обычно интересуют не нападавший, а пострадавшая, поведение которой ими расценивается как провоцирующее.
Женщине демонстрируют недоверие, мол, она врет или преувеличивает, преследуя меркантильные интересы.
В случае изнасилования особое внимание будет уделено тому, как потерпевшая выглядела, какой ведет образ жизни и другим вещам, имеющим отношение не к преступлению, а к личности женщины.
Если делу о сексуальном насилии дается ход, то следствие построено так, что потерпевшую допросят несколько раз, и каждый раз ей приходится рассказывать о произошедшем во всех унизительных подробностях.
Никто не заботится о том, чтобы допросы проводили специалисты-женщины. В ОВД республики аттестованных сотрудников-женщин всего шесть процентов.
В РОВД пострадавших от насилия допрашивают в одном кабинете с другими обратившимися или задержанными лицами. При этом в кабинет могут входить и другие сотрудники, бесцеремонно вмешиваясь в разговор, делая бестактные замечания и насмехаясь.
Потерпевшую допрашивают милиционеры, потом врачи, следователь, а затем ей приходится давать показания в суде.
Если женщина после изнасилования обратилась к психологу, то все труды специалиста, направленные на нормализацию ее состояния, идут насмарку, потому что ей нужно вспоминать все снова и снова.
При этом, четверть пострадавших от сексуального насилия — несовершеннолетние и даже малолетние.
По данным Института омбудсмена, в суде изнасилование несовершеннолетних часто меняют на менее тяжкую статью — половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет.
Это своего рода коррупционная лазейка, в результате которой часть преступников получает менее суровое наказание и нередко, через амнистию, освобождается уже через пару лет.
Женщине демонстрируют недоверие, мол, она врет или преувеличивает, преследуя меркантильные интересы
Предотвращение насилия
Только в 2015 году было зарегистрировано более восьми тысяч преступлений против женщин, из которых каждое десятое — тяжкое.
Из-за того, что нет практики финансирования предотвращения насилия в отношении женщин, государство тратит много денег на борьбу с тяжелыми последствиями насилия.
Каждый случай сексуального насилия обходится государству в 232 040 сомов. Каждый случай убийства женщины в результате сексуального насилия — в 1,63 миллиона сомов.
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