«Культура насилия»: Какими фразами мы оправдываем насилие в отношении женщин

Сотрудники органов внутренних дел не склонны считать насилие над женщинами вопросом охраны правопорядка, особенно когда это касается семейного насилия или похищения девушек для вступления в брак. Рост похищений женщин для вступления в брак по сравнению с прошлыми годами вырос в два с половиной раза.

Сотрудникам милиции зачастую не важно, будет раскрыто преступление или нет. Они делают все, чтобы не открывать дело. В ход идут разные методы, от настойчивых советов «полюбовно» решить проблему, до циничной грубости и унижений.

Ася дважды вызывала милицию, когда ее жестоко избивал партнер. Они спрашивали: «У него нож был? Пытался убить?» Я отвечаю: «Нет». Тогда они говорят: «Ладно, вызывайте, когда будет убивать, а то у нас и поважнее дела есть».

Психолог ошского кризисного центра Надежда Домашева: «Пострадавшая 12 раз звонила в милицию, но они так и не приняли дело. Когда мы обратились в милицию – это уже 13-й раз был».