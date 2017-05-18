Возле Белого дома прошел митинг активистов, которые требуют от властей обезопасить дорожное движение. К демонстрантам вышел вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий, который заявил, что городские власти делают все возможное.

На акцию протеста вышли около 20 человек. По словам одной из организаторов митинга Риты Карасартовой, основное требование протестующих — узнать, что предпринимают власти, чтобы предотвратить смерти при авариях.

«Это первая акция. Мы хотим достучаться до властей, чтобы они дали отчет о выполненной работе, ведь безопасность на дорогах — это большая, системная проблема, и мы хотим сегодня получить ответы на вопросы», — заявила Карасартова в интервью Kloop.kg.

Активисты были возмущены тем, что проект «Безопасный город» еще не реализован.

«Сколько можно смотреть, как наши дети умирают на дорогах? Мы не просим невозможного и не пытаемся равняться на западные страны. Пусть хотя бы работают на уровне соседних стран, где ситуация совсем другая. […] Почему из-за нерадивых чиновников должны гибнуть дети? Я не хочу, чтобы мой ребенок попал под колеса, как те двое школьников», — заявила Карасартова.

К демонстрантам от властей вышел вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий.

Он заявил, что мэрия и другие ведомства делают все возможное, чтобы сократить количество смертей на дорогах.

«Если бы мы ничего не делали, то на улицах бы творился кошмар. А так есть порядок», — сказал Милицкий.

Начальник Управления патрульной милиции по Бишкеку Талант Борпиев сказал, что патрульная милиция каждый день дежурит у школ и при необходимости переводит детей через дорогу.

Борпиев считает, что проблема усугубляется тем, что количество инспекторов не менялось с 1993 года, а машин в городе стало гораздо больше.

В результате активисты и представители властей договорились провести совместную встречу, чтобы обсудить возникшие проблемы.

Организаторы митинга собираются проводить такие акции ежедневно в разных местах города с 22 мая, пока власти не выполнят их требования.

Автонаезды на детей

За последние месяцы в Бишкеке произошло несколько автонаездов на детей, которые вызвали общественный резонанс.

Вечером 10 мая в Бишкеке произошел наезд на 15-летнего подростка возле рынка «Кудайберген». Подросток скончался, водителя задержали вечером того же дня.

В конце апреля 2017 года водитель «Мерседес-Бенц» сбил двух школьников на столичном пешеходном переходе по улице Бакаева (бывшей Чапаева). Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. Водителя задержали и водворили в СИЗО-1 на два месяца. Сейчас школьники идут на поправку.

В селе Оттук Нарынской области 12 мая сельчане перекрыли дорогу из-за смерти девятилетнего ребенка, которого сбил автомобиль. Власти пообещали установить «лежачих полицейских».

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Фото: Зулайка Топчубаева, “Заноза”.