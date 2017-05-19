Глобальная кибератака с использованием так называемого вируса-вымогателя затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Вредоносная программа блокировала и шифровала файлы, после чего требовала оплаты в криптовалюте. Это была одна из крупнейших хакерских атак в истории. Крупнейшая, но далеко не первая.

Хакеры совершают атаки на онлайн-пространство как рядовых граждан, так и крупнейших организаций. NASA, Пентагон, мировые платежные системы, Microsoft и различные государственные органы пережили серьезные кибератаки. Мы вспомнили самые яркие кибератаки в республиках Центральной Азии.

Оригинал материала опубликован на сайте «Открытая Азия». Автор статьи – Наталья Тимирбаева.

Кыргызстан

Для Кыргызстана вопрос кибербезопасности стоит как никогда остро – страна первой в регионе переходит на биометрические паспорта. Кроме того, в этом году здесь состоятся выборы президента.

Идентификация избирателей пройдет на основе биометрических данных. Бюллетени будут скидывать в особые автоматические урны, которые затем передадут данные на общий сервер. Депутат парламента Бахадыр Сулейманов считает, что «хакеры сейчас взламывают серверы и Пентагона, и НАТО. Мы для них не составим никакой проблемы».

Власти утверждают, что и базы данных, и сервер Центральной избирательной комиссии надежно защищены. Но на сервер ЦИК уже совершались хакерские атаки.

Не так давно был взломан интернет-портал «Электронные обращения граждан». База данных сайта исчезла.

Узбекистан

В Узбекистане действовала целая хакерская группа Clone-Security. Они объявили, что цель их атак – повысить уровень кибербезопасности в Узбекистане.

Хакеры объявили, что борются за соблюдение прав всех людей, и что их идеал – джедаи (рыцари-миротворцы, адепты светлой силы из киноэпопеи «Звездные войны”).

Они вывели из строя сайт государственной телерадиокомпании Узбекистана, вместо его содержимого появилась надпись: «Ваши новости – ложь!»

Группа Clone-Security блокировала работу официального сайта Государственного налогового комитета Узбекистана, чтобы, как они заявили, «обратить внимание на процветающую коррупцию и взяточничество в налоговой системе страны».

Эта группа также взламывала несколько сайтов Кыргызстана, в том числе официальные страницы Министерства внутренних дел республики, Фонда управления госимуществом и онлайн-карту Бишкека столичного муниципалитета. На картинке, которая появилась на главных страницах сайтов, было написано по-русски (но латиницей): «Мы против расизма!»

Хакеры сказали журналистам радио «Свобода», что сделали это из-за «несоблюдения прав» этнических узбеков в Кыргызстане.

Туркменистан

В 2008-м году хакеры из Туркмении взломали сайт фильма «Ирония судьбы-2», который только должен был выйти в прокат 21 декабря.

Они оставили на сайте сообщение, в котором напомнили гражданам России, что 21 декабря – День памяти первого президента Сапармурата Ниязова, поэтому должны быть отменены все массовые мероприятия. Отдельной строкой хакеры заявили, что «Джохан Реджеповна Поллыева – туркменская поэтесса. Не смейте называть ее чеченкой!»

Дело в том, что стихи к песне «Опять метель» написала туркменка Джохан Поллыева, в тот момент занимавшая должность руководителя администрации президента России.

Затем туркменские хакеры провели серийную атаку на сайт акимата Астаны (Казахстан). Им не понравилась песня команды сборной Казахстана КВН «Астана.KZ» на мелодию из фильма «17 мгновений весны» о том, что если Казахстан лишить демократии, то получится Туркмения.

Взломщики оставили на первой странице сайта акимата послание: «Туркмения – страна демократии. И не ваше дело! Не суйте свой нос куда не надо! Сперва на свою страну посмотрите!» И чтобы не оставлять места для сомнений, повесили ссылку на страницу с выступлением казахских кавээнщиков.

Атаке подвергались и туркменские сайты. Самым громким таким событием стал взлом правозащитного ресурса «Хроника Туркменистана», который публиковал критические материалы о туркменских властях и активно освещал взрывы на военных складах неподалеку от Ашхабада.

После атаки на сайте появилось сообщение, что получен доступ к данным подписчиков рассылок и авторов комментариев. Резонанс это событие вызвало еще и в связи с тем, что, по некоторым данным, за взломом стояли спецслужбы.

Таджикистан

Интернет-компания «Rapid7», занимающаяся проверкой кибербезопасности, в прошлом году поставила Таджикистан на второе место в мире в списке стран, чьи компьютеры более подвержены опасности хакерским атакам (на первом – Самоа).

Неудивительно, что сайты правительственных организаций Таджикистана часто попадают в «поле зрения» хакерских группировок. Например, в январе прошлого года была взломана страница Министерства образования и науки. Вместо официальной информации ведомства появились фото и гимн экстремистской группировки «Джундуллох», а также требование к властям России прекратить поддержку «преступного руководства Башара Асада и убийств женщин и детей в Сирии».

13 января 2015 года после кровавого нападения на редакцию карикатурного журнала «Шарли Эбдо» в Париже на странице посольства Таджикистана во Франции хакеры разместили девиз «Op France Musulman Еt je Рas Charli» («Я мусульманин, а не Шарли»).

Кроме того, таджики чуть было не запустили повторный Brexit. Дело в том, что после победы на референдуме сторонников выхода Великобритании из Евросоюза на сайте парламента страны появилась петиция, призывающая к пересмотру результатов голосования. Чтобы иметь силу, она должна была собрать не менее 100 тысяч подписей.

Под петицией быстро подписалось более трех миллионов человек. Однако, как выяснилось, большинство голосов оказались уловкой хакеров из Таджикистана, Ганы и Уганды. Конечно, хакеры не имели отношения к этим странам. Они просто воспользовались прокси-серверами.

Казахстан

Сайты в Казахстане падают, обваливаются и взламываются регулярно. Например, в январе этого года было взломано 323 сайта, 21 из них – государственный. Взломщики произвели массовый дефейс – то есть замену главной страницы.

15 марта хакерским атакам подверглись сразу несколько крупных банков страны. Специалисты заверили, что кибернападения удалось отбить, но банкам пришлось вводить временный запрет на онлайн-платежи.

Кроме того, только в этом году алматинские хакеры были осуждены на 6 лет 8 месяцев колонии за взлом счетов в Нурбанке и краже оттуда 155 миллионов тенге (около $500 000). В прошлом году пострадали медучреждения – с их счетов также исчезли деньги.

По делу о взломе 500 млн аккаунтов пользователей Yahoo подозреваемыми проходят 4 человека. Среди них – уроженец Казахстана Карим Баратов.

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