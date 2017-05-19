Следственный комитет предъявил обвинение уроженцу Кыргызстана Мухамадюсупу Эрматову 18 мая. Эрматов частично признал свою вину в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга.
Эрматова обвиняют по статьям «Совершение террористического акта», «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств» Уголовного Кодекса России.
По версии следствия, Эрматов был связан с Акбаржоном Жалиловым, которого обвинение считает смертником. Жалилов также был уроженцем Кыргызстана.
Ранее правоохранительные органы арестовали двух выходцев из Кыргызстана — братьев Аброра и Акрама Азимовых. Их обвиняют в организации и финансировании теракта.
Российские СМИ писали, что Аброр Азимов признался в совершении теракта, но сам задержанный отрицал это. Он утверждает что не знал, что участвует в теракте и отказался признавать себя организатором взрыва.
Братьев Азимовых арестовали на несколько месяцев и лишили российского гражданства.
По делу о теракте в метро проходит еще 9 человек, всем уже выдвинуты обвинения.
Следственный комитет продолжает расследование теракта в петербургском метро.
В начале апреля в одном из вагонов метрополитена, между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», взорвалась бомба. В результате погибли 16 человек, более 50 пострадали.
Возможным заказчиком взрыва называли уроженца Кыргызстана Абу Салах-аль Узбеки, который возглавляет террористическую группировку в Сирии.
По теме:
- Следственный комитет: Экспертиза ДНК подтвердила что подозреваемый в теракте Акбаржон Жалилов
- ФСБ задержала выходца из Центральной Азии, подозреваемого в причастности к теракту в питерском метро
- ФСБ: Задержан предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга