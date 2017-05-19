Следственный комитет предъявил обвинение уроженцу Кыргызстана Мухамадюсупу Эрматову 18 мая. Эрматов частично признал свою вину в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга.

Эрматова обвиняют по статьям «Совершение террористического акта», «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств» Уголовного Кодекса России.

По версии следствия, Эрматов был связан с Акбаржоном Жалиловым, которого обвинение считает смертником. Жалилов также был уроженцем Кыргызстана.

Ранее правоохранительные органы арестовали двух выходцев из Кыргызстана — братьев Аброра и Акрама Азимовых. Их обвиняют в организации и финансировании теракта.

Российские СМИ писали, что Аброр Азимов признался в совершении теракта, но сам задержанный отрицал это. Он утверждает что не знал, что участвует в теракте и отказался признавать себя организатором взрыва.

Братьев Азимовых арестовали на несколько месяцев и лишили российского гражданства.

По делу о теракте в метро проходит еще 9 человек, всем уже выдвинуты обвинения.

Следственный комитет продолжает расследование теракта в петербургском метро.

В начале апреля в одном из вагонов метрополитена, между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», взорвалась бомба. В результате погибли 16 человек, более 50 пострадали.

Возможным заказчиком взрыва называли уроженца Кыргызстана Абу Салах-аль Узбеки, который возглавляет террористическую группировку в Сирии.

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