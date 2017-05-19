В селе Бужум Баткенской области от дыма серной шашки отравились семь школьниц. Их госпитализировали, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Инцидент произошел днем 18 мая. Один из учащихся нашел серную шашку на улице и поджег ее в классе на перемене. Почувствовав едкий запах, школьник сбежал.

Такие шашки используют для обработки погребов и подвалов, чтобы избавиться от вредителей.

Вечером того же дня школьницы, находившиеся в классе, начали кашлять и задыхаться.

Детей госпитализировали в Баткенскую областную больницу, четверых отправили в детское отделение, еще троих в реанимацию. Все пострадавшие жаловались на удушье, головную боль и затрудненное дыхание.

Утром 19 мая троих школьниц перевели из реанимации в детское отделение.

В скором времени детей планируют выписать на амбулаторное лечение. Пока врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

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