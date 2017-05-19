В Оше ливневые дожди подтопили здания и жилые дома. Спасатели уже устранили последствия затопления, пострадавших нет.

Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что из-за сильного ливня 18 мая в городе частично затопило здание ЦУМа, жилые дома и здание школы. Очевидцы рассказали, что жители боялись выйти из домов, укрывались в ближайших зданиях

«Сотрудники МЧС ведрами вычерпывали воду. На улицах города текли настоящие бурные реки», — сообщил очевидец. Около 50 школьников спасатели на руках перенесли через дорогу.

По словам местных жителей, центральные улицы Курманжан Датка и Навои были затоплены. Они утверждают, что арычные системы города забиты мусором и не справляются своими функциями.

«Арычные системы утопают в мусоре и забиты грунтом. Все это является причиной абсолютного нефункционирования арычной системы и затопления улиц и тротуаров во время дождей», — говорят местные жители.

Однако, представитель мэрии Оша заявил, что арыки не были забиты мусором.

«Просто арычные сети не справились с потоком воды в то время, в том месте», — сказали в мэрии.

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