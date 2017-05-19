Госкомитет национальной безопасности завершил расследование дела в отношении экс-депутата Садыра Жапарова. Материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Жапарова обвиняют в совершении преступлений по статьям «Соучастие в преступлении», «Захват заложников», «Применение насилия в отношении представителя власти» и »Хулиганство», «Угроза убийством».

По версии следствия, Жапаров финансировал митинг на Кумторе в 2013 году.

Также, следователи считают, что экс-депутат приказал митингующим захватить в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

Экс-депутат вернулся в Кыргызстан из Казахстана 25 марта 2017 года, чтобы прийти на допрос в ГКНБ. Его задержали на кыргызско-казахской границе и водворили в СИЗО-1 до окончания следствия.

В ответ на арест, сотни сторонников Жапарова вышли на митинг к зданию ГКНБ с требованием отпустить политика.

Митинг закончился стычкой демонстрантов с милицией. Правоохранители задержали более 100 человек, которые получили потом административные наказания. В отношении 12 человек, в том числе сына и племянники Жапарова возбудили уголовное дело.

Через некоторое время после заключения под стражу Жапар порезал себе руку и шею ножом для резки фруктов. После того, как его состояние стабилизировалось, Жапаров заявил, что не помнит, почему порезал себя, потому что находился в шоковом состоянии.

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