Бишкекчанка Мария Орлова опубликовала фотографию с дорожной ямой, которую заложили автошинами. В мэрии Бишкека сообщили, что яму не успели отремонтировать из-за начавшихся дождей.

Жительница Бишкека Мария Орлова опубликовала в «Фэйсбуке» фотографии ямы возле канализационного люка с автомобильными шинами.

«А вот как у нас делают дороги. 5-й микрорайон. Про люки забыли при ремонте. Потом вспомнили и откопали. А потом вот так бросили, прикрыв баллонами», — сообщила она.

Другая бишкекчанка Виктория Смирнова написала, что эта яма там уже пять или шесть месяцев.

Однако в пресс-службе мэрии сказали в интервью Kloop.kg, что яму не успели заасфальтировать из-за дождя.

До этого, сотрудники «Бишкекасфальтсервиса» вели ремонтные работы по корректировке канализационных люков.

«В ближайшее время этот участок дороги заасфальтируют. Сейчас ремонтные работы завершены, участок не заасфальтировали, потому что был дождь», — сообщили в пресс-службе.

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