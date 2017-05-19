Как патриархат поощряет насилие в отношении женщин

Уже несколько лет идет суд по уголовному делу об изнасиловании школьницы сотрудником милиции. По словам 15-летней Сезим, сотрудник Лейлекского РОВД Талант Жалиев изнасиловал ее несколько раз, когда она училась в 9 классе.

Потерпевшая не писала заявление из-за того, что милиционер обещал убить ее и больную мать. Спустя четыре месяца после изнасилования Сезим поняла, что беременна, и пошла к врачу. По его совету она обратилась с заявлением в прокуратуру.

Координатор правовых программ общественной организации «Голос свободы» Асель Койлубаева сказала, что женщины чаще мужчин подвергаются насилию со стороны сотрудников милиции.