Как патриархат поощряет насилие в отношении женщин

Защита своих прав для женщин в Кыргызстане — нелегкая задача, особенно, если речь идет о насилии. Патриархальные установки направлены на то, чтобы скрывать насилие в отношении женщин. Об этом не принято говорить не только в обществе, но и на государственном уровне, несмотря на то, что такие вопросы требуют вмешательства властей.
В условиях несправедливого доступа к правосудию, женщины, пережившие насилие, остаются один на один со своими проблемами. Женщин зачастую не поддерживают ни родные, ни общество, ни государственные органы. Им сложно отстоять свои права и добиться справедливости.
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Повествование ведется от имени автора проекта Рады Галкиной
Насильник — милиционер
Сотрудники милиции часто не заинтересованы в защите женщин, которые пострадали от насилия, потому что сами иногда применяют насилие к женщинам.
Уже несколько лет идет суд по уголовному делу об изнасиловании школьницы сотрудником милиции. По словам 15-летней Сезим, сотрудник Лейлекского РОВД Талант Жалиев изнасиловал ее несколько раз, когда она училась в 9 классе.
Потерпевшая не писала заявление из-за того, что милиционер обещал убить ее и больную мать. Спустя четыре месяца после изнасилования Сезим поняла, что беременна, и пошла к врачу. По его совету она обратилась с заявлением в прокуратуру.
Координатор правовых программ общественной организации «Голос свободы» Асель Койлубаева сказала, что женщины чаще мужчин подвергаются насилию со стороны сотрудников милиции.
Потерпевшая не писала заявление из-за того, что милиционер обещал убить ее и больную мать
«По подобным фактам к нам обращаются почти каждый день. Мы получили сообщение об избиении двух девушек в следственном изоляторе. Одна из них подверглась сексуальному насилию со стороны следователя. Девушке 17 лет. Мы ведем свое расследование», — рассказывает Койлубаева.
Правозащитники и адвокаты утверждают, что уголовные дела по заявлениям о пытках и недозволенном обращении возбуждаются редко, следствие часто затягивается и ведется неэффективно, как и суд.
Избил, откупился, снова избил
Коррупция в правоохранительных органах Кыргызстана приобрела такие масштабы, что справедливое расследование преступления, совершенного в отношении женщины, превратилось в непозволительную фантазию.
По результатам исследования центра «Эл-Пикир», 74% населения республики считают правоохранительные органы коррумпированными. Правительство Кыргызстана заявляет о принимаемых мерах по борьбе с коррупцией, но реальных результатов до сих пор нет.
Махаббат много раз писала заявление в милицию о том, что ее избивает супруг, но мужа никогда не привлекали к ответственности.
«Я пишу заявление. Милиционеры забирают мужа, а потом там находятся его родственники, братишки, дяди и так далее. Либо мой муж откупается. Его отпускают, а он потом тычет мне моим же заявлением и вновь избивает. В последний раз он откупился, отдав козла. После чего опять же сильно избил меня. Сейчас я уже не хочу писать никаких заявлений, потому что это бесполезно. Муж в итоге все равно остается безнаказанным. Максимум его могут задержать на час или два», — рассказывает Махабат.
ЛБТ-женщины
Некоторые официальные лица активно выступают против гарантий и свобод ЛГБТ. Но ситуация ЛБТ-женщин неотделима от проблемы уязвимости всех кыргызстанских женщин.
Женщины, идущие против жестких гендерных стереотипов, нередко становятся объектом физического, сексуального и психологического насилия.
Необоснованные задержания, вымогательства, шантаж – самые распространенное поведение милиционеров в отношении представителей сообщества.
«Меня с моей девушкой остановили без оснований милиционеры. Затем мы прошли в ГОМ, где над нами смеялись и угрожали», — рассказывает одна из задержанных.
Согласно исследованиям, почти половина (48%) представителей ЛГБТ-сообщества подвергались насилию и дискриминации. Каждый из опрошенных знает кого-то из сообщества, кто пережил насилие.
Предрассудки лежат в основе насилия не только со стороны простых граждан, но и сотрудников правопорядка, которые открыто в этом признаются.
«Это вы в Бишкеке все это хотите? Здесь вам никогда зеленого света не будет. В Америке так могло бы быть или еще где-то там на Западе, но не здесь. Вам придется так и прятаться по подвалам. Вы говорите: “Мы боимся, потому что нас бьют”. Я, например, тоже бы их отлупил», — говорит один из сотрудников милиции.
Сотрудники правоохранительных органов отказались принимать заявление у представителей ЛГБТ-сообщества
Так, например, сотрудники правоохранительных органов отказались принимать заявление у двух представителей ЛГБТ-сообщества, избитых группой неизвестных за то, что они выглядели «не так, как надо». Милиция, приехав на вызов, не только не приняла заявление пострадавших, но и оскорбляла их.
Такое же отношение сотрудники милиции продемонстрировали пострадавшим, когда члены движения «Кырк-Чоро» ворвались на мероприятие правозащитной организации «Лабрис» в честь международного дня противостояния гомофобии.
Реагирование властей на проблему насилия в отношении женщин будет недостаточным до тех пор, пока государство не признает реальную ситуацию всех женщин без исключения.
Конституция Кыргызстана гарантирует всем своим гражданам право на жизнь без насилия и дискриминации. Любые отступления от этого незаконны и должны преследоваться в уголовном порядке.
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