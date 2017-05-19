Социал-демократ Жылдыз Мусабекова во второй раз не пришла на заседание фракции СДПК, где парламентарии собирались рассмотреть ее ссору с журналисткой газеты «Алиби» Упель Анаркуловой. Скандал разгорелся вокруг аудиозаписи, на которой депутат угрожает расправой журналистке.

Парламентская фракция СДПК 19 мая должна была рассмотреть инцидент между депутатом Мусабековой и журналисткой.

Однако Мусабекова во второй раз не пришла на заседание. Лидер фракции Иса Омуркулов объяснил ее отсутствие тем, что Мусабекова болеет.

«Мы подготовили вопрос, но видите, ее нет. Она болеет и получает капельницы. Вопрос будет рассмотрен, когда она придет», — сообщил он.

Сама Мусабекова никак не прокомментировала эту ситуацию.

Угрозы журналистке

Журналистка газеты выложила в интернет аудиозапись разговора с депутатом, где Мусабекова угрожает ей.

«Выровняю тебе лицо, что тебя никто не узнает. Ты меня оскорбляешь, выпуская статью на целую газету, блядь. Я начищу тебе твое лицо. Упель ты или Супель, шлюха или проститутка, кто ты такая вообще, чтобы так писать? Кто ты такая, блядь?» — говорит Мусабекова на записи.

Сама Мусабекова подтвердила, что разговаривала с журналисткой, однако сказала, что записанный диалог был «спланирован и смонтирован». Парламентарий не уточнила, какая именно часть была смонтирована. Мусабекова пообещала подать в суд на журналистку.

Сама журналистка сказала, что выложила полную аудиозапись, и все записано так, как было. По словам Анаркуловой, разговор слышала ее коллега и может все подтвердить. Анаркулова на своей странице в фэйсбуке также написала, что обратится в милицию и «будет искать справедливость».

Причиной спора стала статья, написанная Анаркуловой, где говорится, что Мусабекова «крышует» акима Тонского района Иссык-Кульcкой области.

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