В Бишкеке на пересечении проспекта Жибек-Жолу и бульвара Молодой Гвардии машина сбила девушку на пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу с травмой головы.

Активист Айбек Баратов выложил на своей странице в «Фейсбуке» видео с аварией, где на пешеходном переходе сбивают девушку.

На кадрах видно, что первая машина остановилась перед «зеброй», но в это время в остановившуюся машину сзади на высокой скорости врезалась красная маршрутка. Из-за этого первая машина по инерции сбила девушку.

В патрульной милиции Бишкека сообщили, что водитель красного микроавтобуса задержан. Его машину отправили на штрафстоянку.

Сбитую девушку с травмой головы отвезли в больницу.

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