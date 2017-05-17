На трассе Бишкек-Балыкчы возле села Чым-Коргон в Кеминском районе Чуйской области машина сбила девушку, водитель скрылся с места аварии. Сбитая девушка от полученных травм скончалась в больнице. Милиция разыскивает водителя машины.

Авария произошла 14 мая примерно в 18:20. Очевидец аварии выложил в «Фэйсбук» видео, где машина сбила девушку и скрылась с места аварии.

«Мы с семьей ехали с Иссык-Куля. Стали свидетелями аварии. Есть запись с регистратора, но скорость и погодные условия не позволяют рассмотреть номер машины. На месте ДТП осталось боковое зеркало. Предположительно, серая “Мазда”. Прошу помочь, если кто-то видел такой автомобиль с видимыми повреждениями», — написал очевидец.

В пресс-службе патрульной милиции Чуйской области сообщили, что сбитую девушку доставили в местную больницу, где она скончалась от полученных травм. Милиция разыскивает водителя машины.

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